Модернизация аэропорта Салехарда потребует на 3 млрд рублей меньше из бюджета ЯНАО

Губернатор региона Дмитрий Артюхов отметил, что высвободившиеся средства будут направлены на другие первоочередные задачи

САЛЕХАРД, 10 декабря. /ТАСС/. Предложение, которое победило в конкурсе на модернизацию аэропорта административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа - Салехарда, снизило софинансирование проекта со стороны властей на 3 млрд рублей. Ожидается, что работу нового терминала запустят в 2027 году, сообщил в ходе прямой линии губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"У нас второй раз очень эффективная конкуренция: мы в Новом Уренгое снизили софинансирование со стороны бюджета региона до нуля, и получили и новый терминал, и взлетно-посадочную полосу, и все оборудование, которое может быть людям незаметно, но оно стоит огромных денег. <…> Здесь [по аэропорту Салехарда] тоже получился хороший эффект - предложение, которое победило, снизило софинансирование со стороны бюджета на 3 млрд рублей", - сказал Артюхов.

Он добавил, что высвободившиеся средства будут направлены на другие первоочередные задачи. В ближайший месяц планируется заключить соглашение, также в планах затратить год на проектирование аэропорта, два с небольшим года - на строительство.

"В 2024 будем еще [аэропорт] проектировать, 2025-2026 приступим к строительству. Думаю, в 2027 году гости и жители Салехарда полетят уже из нового терминала", - сказал губернатор.

Аэропорт Салехарда размещается в 7 км от города. Регулярные рейсы он начал обслуживать в 1935 году. Новое здание аэровокзала было введено в эксплуатацию в 2000 году, а в старом расположилась авиакомпания "Ямал". Аэропорт имеет один терминал, одну взлетно-посадочную полосу и вертолетную площадку. Из аэропорта совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы.