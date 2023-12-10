Премьер Болгарии усомнился в способности госслужб эффективно управлять заводом "Лукойла"

Николай Денков отметил, что "если государство возьмет этот контроль на себя, то оно окажется в более слабой позиции и очень нестабильной ситуации"

СОФИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил сомнения в способности госслужб эффективно управлять активами компании "Лукойл" в стране.

"Если представителю государства [в совете директоров] придется взять на себя контроль над нефтеперерабатывающим заводом "Лукойла", то самой большой опасностью для завода может оказаться нехватка нефти, что может иметь тяжелые последствия для рынка топлива в стране, а потеряет от этого все общество", - заявил Денков в интервью телеканалу BTV.

"Проблема в том, что "Лукойл" - это фирма, имеющая большую сеть нефтепродуктов, нефть, возможности для ее доставки, торговую сеть, которая всегда может обеспечить ее поставку. Если государство возьмет этот контроль на себя, то оно окажется в более слабой позиции и очень нестабильной ситуации. Лучший вариант, если "Лукойл" обеспечит продажу предприятия и переходный период, а мы будем смотреть, чтобы завод не попал в неподходящие руки", - подчеркнул премьер.

Ранее "Лукойл" официально сообщил, что начал пересмотр стратегии в отношении активов в Болгарии, в том числе рассмотрит возможность продажи бизнеса "ввиду существенного изменения условий деятельности предприятий группы" на территории республики. В заявлении компании отмечалось, что "пересмотр стратегии является следствием принятия государственными органами Болгарии дискриминационных законов, других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении завода".

В Болгарии "Лукойл" владеет нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, сетью АЗС и нефтебаз, бизнесом судовой и авиационной бункеровки. Как отметила компания, она активно инвестирует в развитие активов в стране в течение более чем 20 лет, инвестиции в НПЗ в Бургасе превысили $3,4 млрд, в результате завод стал одним из наиболее экологичных и высокотехнологичных в Европе.