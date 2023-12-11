Торги на Гонконгской бирже открылись снижением

Индекс Hang Seng упал на 1,13%, опустившись до отметки 16 149,06

ГОНКОНГ, 11 декабря. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов в понедельник снизился на 1,13%, до отметки 16 149,06.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, упал на 1,31%, до 3 657.

Из "голубых фишек" ценные бумаги семи компаний продемонстрировали рост, у 68 они подешевели, еще у семи компаний акции не изменились в цене.

Китайский производитель компьютеров Lenovo стал "голубой фишкой", чьи акции на открытии торгов продемонстрировали наибольший рост (плюс 1,78%). "Голубой фишкой", чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стал китайский производитель спортивных товаров премиум-класса Li-Ning (минус 11,1%).

Отрицательная динамика наблюдается в технологическом секторе. Акции одного из лидеров КНР в области онлайн-торговли Alibaba упали на 1,8%, ценные бумаги другого представителя отрасли - JD.com - потеряли в цене 2,67%. Акции китайского технологического гиганта Tencent подешевели на 1,6%.