Россия и Белоруссия подписали меморандум в области лесного хозяйства

По словам зампредседателя российского правительства Виктории Абрамченко, между двумя странами должен быть "бесшовный" обмен данными и простая процедура для перемещения древесины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рослесхоз и Минлесхоз Белоруссии подписали меморандум по сотрудничеству в лесном хозяйстве, который предполагает беспрепятственную перевозку древесины между странами и общее использование лесными питомниками. Также возможна поставка белорусской техники в Россию, сообщает пресс-служба заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко.

"Подписанный меморандум - это качественно новый уровень взаимоотношений наших государств. Прошлый основополагающий лесной документ был принят еще в 90-е годы, и нам стоило обновить план совместных действий для развития лесной отрасли обеих стран. Для этого будет сформирована совместная рабочая группу по лесному хозяйству. Наши лесные ведомства подготовят дорожную карту по реализации меморандума уже в первом квартале следующего года. Между нашими странами должен быть "бесшовный" обмен данными и простая процедура для перемещения древесины", - заявила Абрамченко.

Стороны планируют развивать сотрудничество в области лесного хозяйства на долгосрочной основе. В числе приоритетных направлений - совершенствование лесного законодательства, охрана лесов от пожаров, воспроизводство и защита лесов, а также цифровизация отрасли.

Также впереди проработка возможности использования белорусских питомников для выращивания посадочного материала для России. Как отметила Абрамченко, одним из направлений сотрудничества может стать поставка техники белорусского производителя "Амкадор" в Россию.

"Наша главная задача - сохранить лесные экосистемы российских и белорусских лесов. Обмен опытом между странами, проведение совместных научных исследований, стажировок и подготовки кадрового резерва для отрасли, совместное участие в международной работе имеют важную роль в развитии лесного хозяйства, наращивании потенциала отрасли, защите и восстановлении экосистем, а также сохранении биологического разнообразия и грамотного управления лесными ресурсами России и Беларуси", - цитирует пресс-служба руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.

Ранее Рослесхоз и Минлесхоз Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на интеграцию двух информационных систем учета древесины - ЛесЕГАИС и "ЕГАИС-Беларусь". Это позволит организовать удобные условия работы для лесного хозяйства двух стран и создать беспрепятственное передвижение белорусских лесовозов по России.