Калмыкия сократила госдолг до 8,4 млрд рублей

Этого удалось достичь благодаря системе поддержки предпринимателей

ЭЛИСТА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Калмыкии добились снижения государственного долга республики с начала года на 83,2 млн рублей, до 8,4 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря системе поддержки предпринимателей, обеспечившей региону рост собственных доходов, сообщил ТАСС глава республики Бату Хасиков.

"За 11 месяцев этого года фиксируем положительную динамику роста собственных доходов. Их поступление в бюджет республики уже на 1 декабря превысило поступления за весь 2022 год на 2,3 млрд рублей и составило 14,3 млрд рублей, в минувшем году было 12 млрд рублей. Положительная динамика доходов позволила нам стабилизировать объем госдолга республики. Он снизился по сравнению с началом года на 83,2 млн рублей до 8,4 млрд рублей", - сказал он.

Снижению госдолга также поспособствовали эффективная бюджетная политика республики, направленная на стимулирование развития предприятий и отраслей экономики, и развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей. За последние три года значительно изменилась и структура налоговых доходов бюджета, а именно увеличился удельный вес налога на прибыль организаций.

"Мы улучшили структуру госдолга - провели замену коммерческих кредитов на бюджетные. Тем самым сэкономили в текущем году расходы на обслуживание долга на 380 млн рублей. Шаг за шагом принимаемые меры приносят результат. Нам удается сохранять тенденцию на снижение доли жителей республики с доходами ниже прожиточного минимума", - добавил Хасиков.