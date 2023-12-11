Туроператоры начали продавать туры на Хайнань на прямых рейсах

По данным пресс-службы Российского союза туриндустрии, стоимость билетов на остров в настоящий момент составляет от 75 тыс. рублей в обе стороны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Туроператор Tez Tour запустил продажи путевок на китайский остров Хайнань с прямым перелетом из Москвы, сообщила пресс-служба компании.

"В портфеле туроператора Tez Tour новинка: туры GDS с прямым перелетом из Москвы в аэропорт Санья острова Хайнань на рейсах авиакомпании "Аэрофлот". Вылеты будут осуществляться с 27 декабря по средам, заезды по четвергам, туры на 7, 14, 21 и 28 ночей", - говорится в сообщении.

Туры на Хайнань начал предлагать и "Библио глобус", рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Там отметили, что российский турбизнес давно ждал прямых перелетов на этом направлении, но у туроператоров пока нет ясности, будет ли въезд на остров безвизовым. Кроме того, по мнению экспертов, одного рейса в неделю недостаточно для массового направления.

Генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян полагает, что туроператоры будут предлагать туры на Хайнань по безвизовым спискам. "Это, безусловно, плюс. Но в целом один рейс в неделю из Москвы и даже два в перспективе - это так мало, что ждать какого-то прорыва на китайском направлении или просто влияния на рынок не приходится", - считает он.

Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов подчеркнул, что Хайнань был очень популярным направлением до пандемии благодаря чартерным рейсам и соответствующей стоимости туров. Сейчас цены заметно выросли, тур обойдется минимум в 100 тыс. рублей на человека. Стоимость билетов на остров в настоящий момент составляет от 75 тыс. рублей в обе стороны, добавили в РСТ.

Ранее "Аэрофлот" объявил о запуске с 27 декабря прямых регулярных рейсов из Москвы на остров Хайнань. На первоначальном этапе полеты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю - по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс - по воскресеньям.