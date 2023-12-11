Комитет ГД одобрил ко II чтению штрафы за нарушения в подаче данных об опасных отходах

Согласно инициативе, для должностных лиц предусматривался штраф в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юрлиц - от 70 тыс. до 150 тыс. рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение порядка представления информации в федеральную государственную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

Документ внесла в палату 6 апреля группа сенаторов и депутатов Госдумы. В первом чтении он был принят 13 июля. Законопроектом, в частности, предлагалось дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 8.5.3, которая содержит санкции за непредставление информации для включения в федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности или нарушение порядка представления такой информации. По ней, для должностных лиц предусматривался штраф в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юрлиц - от 70 тыс. до 150 тыс. рублей. Во втором чтении комитет одобрил поправку, которая распространяет эти санкции и на случай несвоевременного представления информации.

Поправки ко второму чтению

Согласно поправкам, также новыми положениями дополняется ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). По ним за нарушение сроков или периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов либо размещение в указанной системе недостоверной информации или информации не в полном объеме предлагается ввести штраф для должностных лиц в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц предлагается установить в размере от 70 тыс. до 150 тыс. рублей. Штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей будет грозить должностному лицу федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти региона или местного самоуправления за нарушение сроков или периодичности размещения информации в информационной системе учета твердых коммунальных отходов.

Еще одна новая статья содержит санкции за нарушение требований в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов. В ней, в частности, предусмотрены штрафы за невыполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта при выводе его из эксплуатации. Штраф для должностных лиц предусмотрен в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и для юрлиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение предлагается установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц.