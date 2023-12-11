Комитет ГД одобрил продление на год отмены ОСАГО для новых регионов

Этот режим будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о продлении до 31 декабря 2024 года режима отмены для жителей новых регионов обязательного автострахования.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ 8 декабря. По действующим редакциям федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, там до 1 января 2024 года "не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Однако, согласно пояснительной записке, "в настоящее время существует необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов на срок до 31 декабря 2024 года включительно". Отмечается, что "в то же время обязанность заключения договора ОСАГО при выезде за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством Российской Федерации об ОСАГО, сохраняется". В случае принятия документ должен вступить в силу с 1 января 2024 года для "обеспечения непрерывности процесса правового регулирования в указанной сфере".