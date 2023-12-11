В Китае урожай зерновых в 2023 году вырос на 1,3%

Он составил 641,43 млн тонн

ПЕКИН, 11 декабря. /ТАСС/. Китайские аграрные производители в 2023 году собрали 641,43 млн тонн зерновых. Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, урожай на 1,3% превысил прошлогодний.

В заявлении ведомства уточняется, что в целом за 2023 год по стране было собрано 695,41 млн тонн основных сельскохозяйственных культур, включающих зерновые, бобовые и корнеплоды. Указанный показатель в годовом исчислении повысился на 1,3%.

Урожайность зерновых в Китае, как отмечается, составила 6 419 кг с 1 га - на 40 кг больше, чем в 2022 году. Соответствующие посевные площади увеличились на 0,7% и составляют 99,92 млн га.

Согласно опубликованным данным, среди китайских регионов лидеры по объему производства основных сельхозкультур - граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (77,88 млн тонн в 2023 году), центральная Хэнань (66,24 млн тонн) и восточная Шаньдун (56,55 млн тонн). На них в совокупности приходится 28% собранного в стране урожая.