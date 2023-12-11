Times: Британия за год экспортировала виски на $7,95 млрд

По данным газеты, этот показатель вырос на 13% по сравнению с 2022 годом

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Экспорт алкогольных напитков Соединенным Королевством в минувшем отчетном году (по июль 2023 года) вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил $11,8 млрд. Как сообщила газета The Times со ссылкой на консалтинговую компанию Hazlewoods, две трети в объеме всей продукции составило виски на общую сумму $7,95 млрд.

Экспортируемое виски было произведено не только в Шотландии, но также в Англии и Уэльсе. Государства - члены Евросоюза, прежде всего Франция, Германия и Испания, закупили один из самых популярных в мире крепких напитков на сумму $2,2 млрд. Джина экспортировано на $855 млн, а пива - на $611 млн.

Странами за пределами сообщества приобретено виски на $5,8 млрд. Крупнейшим рынком алкогольной продукции из королевства остаются США с ежегодным объемом продаж на уровне $1,37 млрд. Значительно увеличили закупки в Британии в 2022 году Индия и Сингапур - $306,8 млн и $504,2 млн соответственно.

Согласно данным российской компании Ladoga, занимающейся производством и торговлей алкогольной продукцией, с января по сентябрь 2023 года Россия импортировала виски на сумму $262,5 млн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.