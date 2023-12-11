На поддержку АПК и сельских территорий Липецкой области направят 4,5 млрд рублей

Из них более 200 млн рублей направят на реконструкцию школы в райцентре Лебедянь

ЛИПЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Бюджетное финансирование агропромышленного комплекса Липецкой области и развития сельских территорий региона составит в 2024 году около 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного совета депутатов.

"С учетом мероприятий по комплексному развитию сельских территорий на поддержку агропромышленного комплекса за счет всех источников в следующем году будет направлено 4 млрд 428 млн рублей", - говорится сообщении.

В частности, более 200 млн рублей направят на реконструкцию школы в райцентре Лебедянь, 384 млн - на возведение трехэтажной пристройки к школе в райцентре Измалково. Планируются капремонт школ в селах Елецкая Лозовка (Хлевенский район) и Вторые Тербуны (Тербунский район), установка спортплощадки и хоккейной коробки в селах Бутырки и Фащевка (Грязинский район), реконструкция культурно-оздоровительного центра в селе Большой Самовец (Грязинский район), капремонт бассейна в Задонске, реконструкция школы и строительство автодорог в райцентре Доброе.

Также 219 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на строительство 32 домов в 17 сельских населенных пунктах региона. Дома будут предоставляться по договорам найма семьям работников социальной сферы и АПК, признанным нуждающимися.

"Поддержка агропромышленного комплекса региона находится в зоне особо внимания. Липецкая область входит в топ-15 субъектов, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. В этом направлении нас активно поддерживает и федеральный центр", - отметил председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков, его цитирует пресс-служба облсовета.

Ранее пресс-служба правительства Липецкой области сообщала, что в 2023 году на финансирование всех программ АПК Липецкой области из федерального и областного бюджетов будет выделено более 3 млрд рублей.