ЕС в течение декабря переведет Украине €1,5 млрд

Далее страны Евросоюза должны до конца года согласовать пересмотр долгосрочного бюджета на период до 2027 года, чтобы утвердить новую программу макрофинансовой помощи Еврокомиссии до 2027 года объемом до €50 млрд

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Евросоюз до конца декабря должен перевести Киеву последние €1,5 млрд в рамках текущей программы бюджетной помощи этого года на €18 млрд, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

"ЕС до конца года намерен перевести Украине €1,5 млрд в качестве последнего платежа в рамках программы макрофинансовой помощи этого года на сумму €18 млрд", - сообщила она.

Она подчеркнула, что далее страны Евросоюза должны до конца года согласовать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС на период до 2027 года, чтобы утвердить новую программу макрофинансовой помощи Еврокомиссии до 2027 года объемом до €50 млрд.

Дискуссия об этом состоится на саммите ЕС 14-15 декабря. Согласно предложению Еврокомиссии, страны ЕС должны внести дополнительные взносы из своих бюджетных средств, чтобы обеспечить финансирование Киева. Эта инициатива пока не встретила энтузиазма в европейских столицах.