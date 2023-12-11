Дерипаска подал прошение об отмене введенных против него санкций в суд Австралии

По данным газеты The Canberra Times, представители предпринимателя заявили, что бывший министр иностранных дел страны Мариc Пейн, санкционировавшая введение рестрикций в отношении бизнесмена в марте 2022 года, использовала "неуместные соображения при вынесении решения"

СИДНЕЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Российский предприниматель Олег Дерипаска обратился в Федеральный суд Австралии с прошением о пересмотре и отмене санкций, наложенных на него после начала СВО. Об этом сообщила газета The Canberra Times.

По ее данным, представители предпринимателя заявили, что бывший министр иностранных дел страны Мариc Пейн, санкционировавшая введение рестрикций в отношении бизнесмена в марте 2022 года, использовала "неуместные соображения при вынесении решения". Они полагают, что австралийское правительство оказалось под влиянием санкций других "стран-единомышленниц", включая вердикт американского суда, а также "неясных, не подкрепленных никакими источниками сплетен в интернете".

По словам адвоката Дерипаски, бывшего генерального прокурора Австралии Кристиана Портера, для принятия решения властям необходимо было оценить, занимается ли предприниматель "экономически значимой и стратегически важной для России деятельностью". "Тесные личные связи [бизнесмена с российским руководством, которые послужили основанием для введения санкций] не являются функцией или деятельностью", - добавил он.

По данным издания, из-за наложенных рестрикций Дерипаске запрещен въезд в Австралию. Ему также было отказано в праве извлекать прибыль из пакета акций австралийской компании Queensland Alumina, которого он впоследствии был лишен.