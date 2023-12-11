Bloomberg: Craft by Side Hustle получил первую лицензию на производство пива в ОАЭ

По данным агентства, ресторан на 250 мест с собственной пивоварней открывают владельцы компании Balmaghie Beverage Group, которая производит пиво, джин и виски в штате Пенсильвания

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Ресторан Craft by Side Hustle стал первой организацией, которая получила лицензию на производство пива в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, власти Абу-Даби выдали ресторану Craft by Side Hustle первую в стране лицензию на продажу разливного пива, сваренного на месте. Ресторан на 250 мест с собственной пивоварней открывают владельцы компании Balmaghie Beverage Group, которая производит пиво, джин и виски в штате Пенсильвания.

"Craft by Side Hustle вошел в историю как первая в регионе мини-пивоварня в Абу-Даби", - говорится в сообщении, размещенном на странице ресторана в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Craft by Side Hustle планируется открыть в декабре этого года. Ресторан будет расположен на острове Аль-Мария в Абу-Даби. Его собственная пивоварня сможет производить до 25 тыс. пинт (около 11,8 тыс. литров) пива в месяц. Посетителям будут предлагать 5-10 постоянных сортов пива, однако в течение следующего года владельцы планируют произвести 75 различных сортов.

С 2019 года компания продает свое пиво в ОАЭ, а недавно начала поставлять в страну крепкий алкоголь. В соответствии с измененными в 2021 году правилами, касающимися производства алкоголя, пивоварня сможет продавать только разливное пиво - вся фасованная продукция в магазинах ОАЭ будет и дальше производиться за рубежом.