Фонд развития промышленности ЛНР досрочно профинансировал предприятия республики

Глава организации Виолетта Воробьева отметила, что в декабре асфальтобетонному заводу "Дорстройинвест" были перечислены средства в размере 100 млн рублей

ЛУГАНСК, 11 декабря, /ТАСС/. Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) досрочно завершил выделение грантов и целевых займов предприятиям, действующим в ЛНР, в 2023 году. Об этом сообщила глава организации Виолетта Воробьева.

"По состоянию на 11 декабря 2023 года мы досрочно выполнили план по предоставлению финансовой поддержки в виде гранта и целевых займов предприятиям республики. В декабре Луганскому асфальтобетонному заводу "Дорстройинвест" были перечислены средства в размере 100 млн рублей. Это 14-е предприятие, которое профинансировал фонд в этом году", - цитирует фонд в своем Telegram-канале Воробьеву.

Фонд развития промышленности ЛНР создан весной 2023 года. Ранее глава Минпромторга ЛНР Тимур Саматов сообщал, что организация планирует до конца года выдать предприятиям республики льготные займы на сумму свыше 950 млн рублей.