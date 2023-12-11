Bloomberg: Еврозона в конце года войдет в рецессию впервые со времен пандемии

Как отметило агентство, в первую очередь это связано с продолжающимся производственным кризисом в ФРГ, вызванным дефицитом бюджета и снижающимся мировым спросом на товары германского производства

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Экономика еврозоны впервые с начала пандемии коронавируса войдет в рецессию на фоне снижения экономического роста второй квартал подряд в конце 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно результатам опроса аналитиков, проведенного агентством, показатели экономического роста зоны евро в период с сентября по декабрь составят -0,1%. В первую очередь снижение показателей и переход к рецессии обусловлены продолжающимся производственным кризисом в Германии, который вызван дефицитом бюджета и снижающимся мировым спросом на товары германского производства. Экономика ФРГ в третьем квартале 2023 года также сократилась на 0,2%, что в два раза превысило первоначальные оценки экспертов.

Как отмечает Bloomberg, результаты опроса контрастируют с ноябрьским прогнозом Еврокомиссии, согласно которому страны ЕС смогут вновь продемонстрировать экономический рост в последнем квартале уходящего года, чему способствуют резкое снижение инфляции и стабильный рынок труда. Однако агентство подчеркивает, что Европа сталкивается с продолжающимся сокращением объемов промышленного производства, вызванных ужесточением денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.

Согласно ежегодному Докладу о торговле и развитии Конференции ООН по торговле и развитию, опубликованному 4 октября, Европа "находится на грани рецессии" в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, а в Германии "уже начался спад". Рост в Европе сдерживают стагнация или снижение реальной заработной платы, усугубляемые жесткой экономией бюджетных средств.