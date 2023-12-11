В РСА заявили, что ОСАГО на многие такси оформили без соответствующего указания

Президент союза Евгений Уфимцев отметил, что закон о такси, согласно которому с 1 сентября 2023 года у такси без ОСАГО приостанавливается разрешение на перевозку пассажиров, привел к росту количества договоров ОСАГО для такси

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Многие такси ездят с полисами ОСАГО, оформленными без указания того, что эти автомобили используются в качестве такси, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Однако еще много такси ездят с полисами, оформленными без указания того обстоятельства, что они используются в качестве такси. Необходимы также меры, которые повысят подготовку водителей такси и сделают этот вид транспорта более безопасным как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения", - приводятся в сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева.

Он отметил, что закон о такси, согласно которому с 1 сентября 2023 года у такси без ОСАГО приостанавливается разрешение на перевозку пассажиров, привел к росту количества договоров ОСАГО для такси. Если в январе - июле 2023 года среднемесячное количество договоров ОСАГО с целью использования "такси" составляло 15,2 тыс., то в августе - ноябре 2023 года - 21,9 тыс. (рост на 43,8%).

Также Уфимцев сообщил, что стоимость ОСАГО для такси в среднем в целом по РФ на одну поездку - 3,74 рубля. Эта стоимость может варьироваться в различных регионах. Например, в Москве она составляет 5 рублей 27 копеек на поездку. Уфимцев напомнил, что средняя премия по ОСАГО для такси за январь - октябрь 2023 года в целом по России составила 26,914 тыс. руб. При этом частота страховых случаев для такси, то есть частота спровоцированных ими ДТП, по итогам 2022 года составила 34,6%, что почти в семь раз больше, чем частота страхового события в целом по РФ (5,2%).