Хайнань отменит пошлины большему числу компаний за рост добавленной стоимости

По данным газеты "Хайнань жибао", это позволит эффективнее использовать национальные и международные ресурсы

ХАЙКОУ /Китай/, 11 декабря. /ТАСС/. Таможня провинции Хайнань в Китае отменит пошлины на отдельные виды продукции для еще большего количества предприятий, которые путем обработки ввозимых товаров повышают их добавочную стоимость как минимум на 30%. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Издание напоминает, что соответствующая экспериментальная стратегия по освобождению от таможенных сборов с марта начала действовать не только в отношении передовых сертифицированных компаний, но и применительно к обычным производителям. Указанные меры не распространяются на предприятия, попавшие в официальный черный список.

За два с половиной года такая политика позволила компаниям местного порта свободной торговли сэкономить на пошлинах порядка 380 млн юаней (более $53 млн по текущему курсу). Пока такая стратегия распространяется на 21 предприятие, из них 16 находятся в зонах особого таможенного контроля.

Указанные меры уже затронули пищевую промышленность, фармацевтику, производство медицинского оборудования и биологической продукции, а также ювелирную отрасль. Предполагается, что это позволит Хайнаню гораздо эффективнее использовать национальные и международные ресурсы.

Политика освобождения от пошлин товаров, ввозимых для переработки с последующим ростом добавленной стоимости, проводится на Хайнане с июля 2021 года. На первом этапе такие меры действовали в особых таможенных зонах, в частности на территории порта Янпу (северо-западное побережье острова) и административного центра провинции города Хайкоу.