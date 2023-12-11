Сербия ожидает рекордного показателя ВВП €69 млрд по итогам года

По словам главы Минфина Сербии Синиши Мали, страна последовательно вела свою экономическую политику на протяжении последних лет

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Сербия последовательно вела свою экономическую политику на протяжении последних лет, что позволит достигнуть рекордного для республики показателя ВВП €69 млрд по итогам 2023 года. Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали.

"Благодаря ответственной экономической политике нашей стране удалось справиться со всеми кризисами за предыдущие четыре года лучше, чем более развитым странам", - приводятся слова Мали в опубликованном заявлении правительства.

"В третьем квартале Сербия зафиксировала рост на уровне 3,6%, а по результатам года он составит 2,5-2,6%. Впервые мы достигнем уровня ВВП €69 млрд", - указал министр, добавив, что в настоящее время в республике официально трудоустроены и на регулярной основе платят налоги и взносы порядка 2,36 млн граждан.

"При январском повышении на 16,8% минимальная заработная плата впервые превысит €400, а средние пенсии при дополнительном повышении на 14,8% ожидаются на уровне €390, в то время как средний уровень зарплат достиг €840", - указал глава финансового ведомства.