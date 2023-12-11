Количество самозанятых в Подмосковье с начала года выросло почти на 40%

Самозанятые жители региона ведут деятельность в сферах строительства, торговли, автоперевозок, обучения, сфере красоты и информационных услугах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число жителей Московской области, работающих в статусе самозанятого, с января 2023 года выросло почти до 640 тыс. человек, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки области.

"По итогам 11 месяцев 2023 года число самозанятых в Подмосковье составляет 638 200 человек. По сравнению с годом ранее количество предпринимателей в этом статусе увеличилось почти на 37%. Специальный налоговый режим был введен в 2019 году, за это время самозанятые региона суммарно заработали 284,5 млрд рублей", - приводятся в материале слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что самозанятые жители региона ведут деятельность в том числе, в сферах строительства, торговли, автоперевозок, обучения, сфере красоты и информационных услугах.