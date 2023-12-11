Болгария пока не намерена повышать тарифы за транзит газа

По словам экс-премьера республики Кирила Петкова, когда Еврокомиссия предложит Болгарии комплексный механизм, тогда страна реализует его

СОФИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр, лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов и бывший премьер и сопредседатель политического объединения "Продолжаем перемены" Кирил Петков заявили, что Болгария не будет повышать тарифы за транзит газа.

"На данный момент мы откладываем реализацию [повышения тарифов за транзит газа]. Мы работаем вместе с Еврокомиссией, и когда она предложит нам комплексный механизм, тогда мы реализуем его", - приводит сайт "Фокус" слова Петкова.

"Мы очень близко к Шенгену, <...> и мы не должны упускать этот шанс из-за сборов, поэтому мы уступим, чтобы следовать европейскому подходу", - заявил в свою очередь Борисов.

Ранее Венгрия, Сербия и Северная Македония объявили, что примут совместные меры, чтобы не позволить Болгарии ввести дополнительную плату за транзит российского газа. В Будапеште, Белграде и Скопье считают, что решение Софии противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила торговли в ЕС.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт⋅ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, "угрожающим безопасности энергоснабжения" двух стран. 10 ноября Венгрия направила письмо в Еврокомиссию. Позже Северная Македония передала запрос по этому поводу в Международное энергетическое агентство.

Решение парламента вызвало споры и внутри самой Болгарии. Президент страны Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной платы за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает ряд положений конституции, принципы гарантий прав собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, такой шаг не соответствует законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус взноса - является ли он налогом, сбором или пошлиной.