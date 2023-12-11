Грузооборот морских портов РФ за январь - ноябрь вырос на 5,7%

Он составил 811,9 млн тонн

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ за январь - ноябрь 2023 года вырос на 5,7% по отношению к показателю прошлого года и составил 811,9 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

"Грузооборот морских портов России за январь - ноябрь 2023 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 811,9 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным Росморречфлота, объем перевалки сухих грузов составил 413 млн тонн (+11,9%), наливных грузов - 398,9 млн тонн (-0,1%).

Грузооборот в бассейнах РФ

Грузооборот морских портов Арктического бассейна показал сокращение на уровне статпогрешности (-0,4%), составив 89,6 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 28,7 млн тонн (+7%), наливных грузов - 60,9 млн тонн (-3,5 %).

При этом грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 1,4%, до 228,3 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 103,9 млн тонн (+17,6%), наливных грузов - 124,4 млн тонн (-9%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 12,2%, до 267,5 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов прибавил 19,3%, до 130,3 млн тонн, наливных грузов - вырос на 6,2%, до 137,2 млн тонн.

Перевалка в каспийских портах увеличилась на 33,4%, составив 7,2 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов - 4,6 млн тонн (рост в 1,6 раза), наливных грузов - 2,6 млн тонн (-0,3%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,7%, до 219,3 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 145,5 млн тонн (+2,5%), наливных грузов - 73,8 млн тонн (+9,3%).