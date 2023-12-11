Инвестиции в основной капитал Подмосковья могут достигнуть 1,5 трлн рублей в 2023 году

По итогам 2022 года объем инвестиций составил около 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года может составить около 1,5 трлн рублей. В 2022 году этот показатель составил порядка 1,3 трлн рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"За 10 месяцев промышленность в Подмосковье выросла на 13,2% (по РФ - на 3,5%). А в ряде направлений рост составил более 20% - это производство компьютеров, электроники, оптики, пластмассовых и резиновых изделий, транспортных средств (кроме авто), машин и оборудования, металлоизделий. Предполагается, что суммарные инвестиции в основной капитал к концу года составят порядка 1,5 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам прошлого года объем инвестиций составил около 1,3 трлн рублей.

В пресс-службе напомнили, что в Московской области расположены пять особых экономических зон, 69 индустриальных парков, 19 промышленных технопарков. В них работают более 2,2 тыс. резидентов, создано свыше 86 тыс. рабочих мест. Суммарные инвестиции в производства на этих площадках составляют свыше 6,5 трлн рублей.

Кроме того, в Подмосковье насчитывается около 1,3 тыс. промышленных предприятий, в которых работают более 480 тыс. сотрудников. Также на территории региона располагаются 430 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что перед главами городских округов и профильными блоками в региональном правительстве стоит задача по оказанию максимальной поддержки бизнесу. "Все проекты сегодня сопровождает инвестиционный блок правительства и ЦСС (Центр содействия строительству - прим. ТАСС). Если работа клиентоориентирована, если оказывается поддержка, то это - определяющие условия для успеха. Любое предприятие сталкивается с огромным количеством вопросов, которые необходимо решать", - привели в тексте слова губернатора.