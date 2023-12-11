Российские ретейлеры сообщили о стабильных поставках яиц в магазины

Торговые сети предпринимают меры для сглаживания ценовых колебаний на продукцию

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские торговые сети отмечают стабильные поставки куриных яиц в магазины, сообщили ТАСС представители ретейлеров. Кроме того, сети предпринимают меры для сглаживания ценовых колебаний на продукцию.

"В целом цепочки поставок работают стабильно, на полках магазинов сети всегда есть яйцо разной категории, включая продукцию от региональных производителей", - сообщили в пресс-службе "Магнита".

В торговой сети добавили, что на протяжении нескольких месяцев сохраняют минимальные, а порой отрицательные наценки на яйцо, поскольку это трафикообразующий товар. "Также компания продолжает развивать практику долгосрочных контрактов с поставщиками и стремится увеличивать долю таких договоров по категории яиц", - сказали в ретейлере.

В пресс-службе сети "Вкусвилл" указали, что, несмотря на непростую ситуацию на рынке, команде ретейлера удается справляться с вызовами при поддержке постоянных поставщиков. "Во "Вкусвилле" объем поставок яиц не сокращался, дефицита не отмечаем", - сказали в компании.

В настоящее время яйца в магазины сети поставляют пять основных поставщиков. При этом в компании действует принцип задвоения: один и тот же продукт делают сразу несколько производителей. "Это помогает держать высокий уровень качества и сохранять регулярные поставки в нужном объеме. Если у одного из поставщиков случается форс-мажор, компании, задваивающие функционал, выручают и приходят на помощь", - пояснили в ретейлере.

В магазинах и доставке "Вкусвилл" нет никаких ограничений на продажу продуктов. "Мы доверяем нашим покупателям и не считаем нужным контролировать их покупки", - указали в пресс-службе.

Ограничение наценок

В пресс-службе "Ашан Ритейл Россия" отметили, что в настоящий момент на рынке отмечается тренд снижения производства куриных яиц. "Кроме того, с ноября 2023 года в нашей торговой сети мы фиксируем массовые аномальные закупки этого товара. В сложившейся ситуации "Ашан", разделяя принципы ответственного ценообразования в своей деятельности, принимает все необходимые меры с целью сдерживания ценовых колебаний", - сообщили ТАСС в сети.

Так, компания в начале 2022 года взяла на себя добровольные обязательства ограничить наценку на социально значимые товары до 5% и до 10% в 26 категориях товаров, включая куриное яйцо, во всех городах присутствия сети. В рамках добровольного обязательства в настоящее время покупателям доступно восемь артикулов товара "Куриное яйцо 10 шт", средневзвешенная наценка на которые в "Ашане" составляет 4%.

"Всего в сети представлено более 200 наименований куриного яйца, при этом более 30 наименований - куриное яйцо собственных торговых марок. Средневзвешенная цена за десяток яиц по сети "Ашан" в декабре 2023 года составляет 103,54 рубля (с НДС)", - отметили в пресс-службе сети.