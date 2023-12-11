Дагестан получит более 20 млн рублей на капремонт водооградительных валов Терека

В региональном правительстве сообщили, что ремонтные работы планируют завершить в первом квартале 2024 года

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Республика Дагестан получит более 20 млн рублей на капремонт защитных водооградительных валов на реке Терек до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Распоряжение об увеличении объема финансирования Дагестану на 21 млн рублей в рамках реализации мероприятий госпрограмм в области охраны и использования водных объектов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 22 ноября 2023 года. Данные средства будут направлены на капремонт защитных водооградительных валов на реке Терек в Бабаюртовском районе. Ремонтные работы планируется завершить уже в первом квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капремонт позволит защитить от негативного воздействия паводковых вод инфраструктуру и дома 24 тыс. жителей муниципалитета.

"Увеличение субсидий региону связано с досрочной и качественной реализацией мероприятий госпрограммы, запланированных на 2023 год", - добавили в пресс-службе.