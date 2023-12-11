Цыбульский предложил включить глубоководный порт Архангельска в план развития Севморпути

Суммарная проектная мощность порта составит 37,9 млн тонн в год

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Архангельской области предложил включить проект строительства глубоководного района порта Архангельск в план развития Северного морского пути до 2035 года, он внес предложение на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое в Архангельске проводит президент РФ Владимир Путин.

"Я бы попросил по итогам нашего сегодняшнего совещания дать поручения правительству России, правительству Архангельской области, корпорации "Росатом" проработать вопрос строительства и развития Архангельского транспортного узла и включить проект строительства глубоководного порта Архангельска в план развития Северного морского пути до 2035 года как стратегический документ более высокого уровня", - сказал Цыбульский.

Создание нового глубоководного района порта включено в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Суммарная проектная мощность глубоководного порта составит 37,9 млн тонн в год. Для реализации проекта необходимо строительство железной дороги протяженностью 70 км и 50 км автомобильной дороги. Суммарный объем капитальных затрат по проекту превышает 150 млрд рублей.

Цыбульский отметил, на Севморпути фиксируется дефицит глубоководных районов портов, и Архангельск мог бы стать важной точкой развития Севморпути. Уже разработан проект архангельского транспортного узла, вышло распоряжение правительства РФ по утверждению комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла до 2035 года, он в том числе предполагает строительство нового глубоководного района Архангельского порта. "Мы активно обсуждаем этот вопрос с госкорпорацией "Росатом", которую, конечно, видим здесь в качестве стратегического партнера, и предварительно заинтересованность руководство компании высказывает", - добавил губернатор.

Архангельский транспортный узел - многопрофильный порт круглогодичной навигации, 12 универсальных и специализированных терминалов, 10 компаний-судовладельцев и более 350 единиц флота, 20 сервисных компаний для обслуживания грузов. Архангельск является центром перевалки грузов для уже действующих и перспективных арктических проектов. В 2022 году грузооборот порта Архангельск составил 6,6 млн тонн и превысил грузооборот 2021 года на 24%. Мероприятия по развитию Архангельского транспортного узла включают в себя создание нового глубоководного порта с мощностью порядка 40 млн тонн грузов в год, дноуглубительные работы, развитие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры.