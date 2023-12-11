Совет директоров "Газпрома" 19 декабря обсудит инвестиции на 2024 год

По данным холдинга, в повестку заседания также включен вопрос о влиянии событий 2023 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 19 декабря рассмотрит проект инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, а также прогноз по 2026 год, говорится в сообщении холдинга.

Кроме того, в повестку заседания включен вопрос о влиянии событий 2023 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

Совет директоров "Газпрома" также обсудит догазификацию, программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, их синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также о газоснабжении и газификации Красноярского края.

Ранее правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2024 год, согласно которым объем финансирования инвестпрограммы может сократиться до 1,574 трлн рублей, что на 20% ниже планируемого уровня 2023 года.

В октябре совет директоров "Газпрома" понизил объем инвестиционной программы на 2023 год на 14,5% - до 1,966 трлн рублей - с планируемых ранее 2,3 трлн рублей из-за изменения макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.