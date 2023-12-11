Путин выразил надежду на государственно-частное партнерство в развитии городов Арктики

Президент подчеркнул, что все необходимые финансовые инструменты и механизмы для этого уже сформированы

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал использовать механизм государственно-частного партнерства в развитии населенных пунктов в Арктике и в создании там комфортной среды обитания для людей.

"Я очень рассчитываю, что предприниматели, наши компании, институты развития примут активное, заинтересованное участие не только в реализации инвестиционных проектов, но и в создании необходимых условий для проживания людей на этих непростых территориях. В этом смысле рассчитываю на реализацию проектов в сфере государственно-частного партнерства", - сказал Путин, подводя итоги совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

Президент подчеркнул, что все необходимые финансовые инструменты и механизмы для этого уже сформированы. "Прошу коллег из регионов оказать бизнесу все необходимое содействие в предстоящей работе. Там, вы сами знаете, тысячи проблем, вагон и маленькая тележка. Надо помогать им встраиваться в региональную жизнь", - рекомендовал губернаторам российский лидер.

Путин напомнил, что у правительства есть поручение завершить подготовку мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны до 1 июля 2024 года. "Я прошу обратить внимание на те вопросы, которые сейчас обсуждались, и те предложения, которые были сделаны руководителями регионов", - сказал он, подчеркнув, что указанный срок должен быть выдержан для того, чтобы региональные власти и бизнес уже в следующем году могли приступить к практическому исполнению намеченных целей.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что Арктика - это территория громадных экономических возможностей. Чтобы в полной мере реализовать возможности региона, нужно, безусловно, наращивать инвестиции и в социальную сферу", - добавил глава государства, согласившись с позицией Минфина о том, что, предоставляя льготы бизнесу, государство вправе рассчитывать на то, что предпринимательское сообщество пойдет навстречу и подключится к реализации социальных проектов, "чтобы люди могли здесь жить и жить достойно". "Надо вместе поработать. Я имею в виду не только развитие промышленной базы и глобальных перевозок, туризма и так далее. А чтобы и бизнес тоже соответствующим образом реагировал и работал в социальном плане, помогал государству реализовывать социальные проекты", - заключил Путин.