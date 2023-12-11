ВТБ планирует зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до конца года

Как отметил первый заместитель президента-председателя правления кредитной организации Дмитрий Пьянов, бумаги будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. ВТБ планирует зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до конца 2023 года. Банк будет проводить замещение в рамках действующего законодательства на условиях совпадения основных параметров евробондов и замещающих облигаций, сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов через пресс-службу банка.

"Мы планируем зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до конца текущего года. В соответствии с указом президента, мы запускаем замещение для держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями. В первом квартале 2024 года мы планируем дополнительное замещение и для дружественных держателей из иностранных депозитариев", - указал он.

Пьянов подчеркнул, что замещение ценных бумаг будет проходить в рамках действующего законодательства на условиях совпадения основных параметров евробондов и замещающих облигаций. Бумаги будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты.

"Отмечу, что по выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации VTB perp, в дальнейшем планируется рублификация, однако ее формат еще предстоит выработать", - заключил он.

В понедельник набсовет ВТБ одобрил решение провести размещение ряда замещающих облигаций. Несколько российских компаний уже разместили подобные облигации, в том числе "Газпром", "Лукойл", "Металлоинвест" и "Совкомфлот".