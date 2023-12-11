Силуанов призвал компании в ТОР в Арктике и на Дальнем Востоке вкладывать в инфраструктуру

Глава Минфина РФ отметил, что на арктическую программу предусмотрено около 15 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ считает, что необходимо обязать предприятия на территориях опережающего развития (ТОР) в Арктике и на Дальнем Востоке инвестировать тот же объем средств в развитие инфраструктуры, который государство предоставляет этим предприятиям в виде льгот. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

"На территории и Дальнего Востока и арктических зон действует много очень ТОРов - территории опережающего развития с льготными режимами. Позиция Минфина всегда заключалась в следующем: если мы предоставляем льготы, то в объеме не меньше этих льгот предприятия должны вкладываться в развитие инфраструктуры. Этот вопрос у нас пока обсуждается еще с нашими коллегами, по министерствам, ведомствам, но, мне кажется, этот вопрос - абсолютно правильный. Если мы представляем преференции, то в объеме этих преференций должны вкладываться и предприятия в инвестиции, в новые рабочие места. И, конечно, в инфраструктуру. И здесь есть возможность для развития инфраструктуры в рамках этих ресурсов", - сказал Силуанов.

Он отметил, что на арктическую программу предусмотрено около 15 млрд рублей ежегодно. "В том числе там и ваше [президента РФ Владимира Путина] поручение по ЗАТО, которое учтено в бюджете. Есть деньги, и, соответственно, по дальневосточной программе - касается тех регионов, которые находятся в арктической зоне", - добавил Силуанов.

Кроме того, по его словам, в следующем году будет решен вопрос доступности интернета. В частности на следующий год принято решение об отмене льгот по связи LTE. "В этой связи выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить как раз на развитие связи, в том числе и в таких регионах, как Чукотка, Якутия. Поэтому в следующем году вопрос по доступности интернета будет решен. В этой части ресурс найдем", - резюмировал Силуанов.