В КБР после капитального ремонта открыли мост на трассе "Кавказ"

Глава региона Казбек Коков отметил, что сооружение стало четырехполосным

НАЛЬЧИК, 11 декабря. /ТАСС/. На федеральной трассе "Кавказ" после капитального ремонта открыт мост через реку Баксан в Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Сегодня состоялось официальное открытие моста через реку Баксан на 429-м км трассы Р-217 "Кавказ" после капитального ремонта. <…> Транспортный поток по этой дороге в последние годы возрос до 35 тыс. автомобилей в сутки, поэтому 122-метровый пятипролетный мост из двухполосного перевели в четырехполосное исполнение с разделением встречных потоков ограждением", - написал Коков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что строители увеличили до современных нагрузок и грузоподъемность сооружения. Капитальный ремонт моста начали в июле 2022 году

"Выразил благодарность правительству России, Росавтодору, Упрдор "Кавказ", дорожно-строительным организациям за работу, за эффективное взаимодействие. Кабардино-Балкария входит в число регионов, лидирующих по исполнению нацпроекта "Безопасные качественные дороги", и сегодня была отмечена наградой Минтранса России", - добавил он.

На сегодня четыре полосы движения уже имеется на 72 км дорог федерального значения, это 67% от их общей протяженности. "Сейчас ремонтируется участок от выезда из Аргудана до границы с Северной Осетией моста на въезде в Старый Черек. На 2024 г. намечен капремонт сооружения через сухой лог близ Куба-Табы и путепровода через региональную дорогу Баксан - Кызбурун", - уточнил Коков.