Оверчук и глава ЕЭК обсудили вопросы евразийской экономической интеграции

Стороны обсудили "итоги года российского председательства в органах ЕАЭС и ход подготовки очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили совместную работу по приоритетным вопросам евразийской экономической интеграции. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте правительства РФ.

Отмечается, что стороны обсудили соответствующие вопросы, отмеченные в обращении президента РФ Владимира Путина к главам стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе.

"Стороны обсудили итоги года российского председательства в органах ЕАЭС и ход подготовки очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в Санкт-Петербурге состоится Высший Евразийский экономический совет, в котором президент РФ планирует принять участие.