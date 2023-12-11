Губернатор Архангельской области сообщил о росте ВРП на 1% в 2023 году

По словам Александра Цыбульского, в 2024-2025 годах прогнозируется рост на 2-3%

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. ВРП Архангельской области в этом году вырос на 1% по сравнению с 2022 годом за счет восстановления лесной отрасли. Об этом глава региона Александр Цыбульский сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Архангельске.

"Те санкции, которые были введены против некоторых отраслей промышленности, они, конечно, свой эффект в 2022 году возымели. Но здесь мы можете видеть на графиках, что в 2023 году у нас по всем направлениям отмечается устойчивыми траекториями роста, такого восстановительного роста, ВРП вырос практически на 1% , - сказал Цыбульский . - Промышленное производство восстанавливается, падение прошлого года, обусловленное проблемами лесопромышленного комплекса, который подробно в феврале обсуждали, эти решения, которые приняли, поручения, которые дали, на самом деле серьезно повлияли на восстановление отрасли. И сегодня мы можем сказать, что мы уже начинаем возвращаться к показателям 2021 года, практически по всем направлениям".

По словам губернатора, в среднесрочной перспективе рост экономики региона продолжится, в 2024-2025 годах прогноз роста 2-3%. В регионе растет средняя заработная плата. "Начисленная на 12%. Ну и что приятно, в этом году восстановился рост реальной заработной платы почти на 6%", - добавил глава региона.