В Поморье безработица достигла исторического минимума в 1%

Губернатор региона Александр Цыбульский отметил, что это связано с открытием новых производств благодаря механизму резидентства в Арктической зоне

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Архангельской области опустился до исторического минимума в 1%. Об этом глава региона Александр Цыбульский сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске.

"Безработица у нас беспрецедентный исторический минимум в 1%", - сказал губернатор.

Он отметил, что это связано с тем, что открываются новые производства благодаря механизму резидентства в Арктической зоне РФ, создаются новые рабочие места. Кроме того, проводится модернизация центров занятости. В этом году отремонтированы центры занятости населения в Архангельске и Котласе. Повысился не только комфорт для граждан и работодателей, но и качество предоставляемых услуг. "Мы посмотрели в среднем, скорость поиска работы сократилась на 20%", - добавил Цыбульский.

В 2024 году будут модернизированы еще 20 центров занятости населения в регионе.