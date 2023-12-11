Китайские перевозчики планируют шесть-восемь судозаходов в месяц в порт Архангельска

В 2023 году был отправлен первый за последние десять лет прямой рейс из Архангельска в Шанхай по Северному морскому пути

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Китайские перевозчики планируют в летне-осеннюю навигацию 2024 года шесть-восемь судозаходов в месяц в порт Архангельска. Об этом глава региона Александр Цыбульский сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске.

"Уже наши китайские партнеры согласовали шесть-восемь судозаходов ежемесячно в наш порт после одного пробного рейса, поэтому здесь перспектива <...> у этого направления очевидная, что называется, вырисовывается, даже не от нашей инициативы, а появляется инициатива тех, кто пользуются этим маршрутом", - сказал губернатор.

В этом году был отправлен первый за последние десять лет прямой рейс из Архангельска в Шанхай по Северному морскому пути, на борт судна были погружены контейнеры с пиломатериалами одного из лесопромышленных предприятий.

Время в пути из морского порта Архангельск в морской порт Шанхай по Севморпути составляет 20-22 дня, из Санкт-Петербурга это 30-32 дня, через Суэцкий канал - до 50 дней.