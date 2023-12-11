Ленобласть планирует расширить сферы сотрудничества с Мариуполем и Енакиево

Соответствующее соглашение подписали Александр Дрозденко и Денис Пушилин

ТАСС, 11 декабря. Сотрудничество Ленинградской области с городами ДНР будет охватывать больше сфер в соответствии с соглашением, которое подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава ДНР Денис Пушилин. Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, в документе отдельными статьями закреплены вопросы сотрудничества и содействия, которое Ленобласть будет оказывать Енакиево и Мариуполю.

"В подшефном Енакиево сотрудничество будет охватывать больше сфер: промышленность, малое и среднее предпринимательство, наука и образование, молодежная политика, добровольчество и волонтерство, охрана здоровья, соцзащита, культура и искусство, АПК, местное самоуправление. В Мариуполе стороны сосредоточатся на сотрудничестве в восстановлении объектов коммунальной, инженерной, жилой и иной инфраструктуры на территории города. Также предусмотрено тиражирование региональной инновационной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сфере профессиональной и социальной реабилитации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с лета 2022 года Ленинградская область восстановила более 170 инфраструктурных объектов в Енакиево и Мариуполе, в том числе детские сады, школы, жилые дома, инженерные коммуникации, дороги. В 2023 году Ленинградская область приступила к восстановлению значительной части Макеевки - в плане 48 зданий, включая 11 корпусов больницы. В Енакиево в работе 85 инфраструктурных объектов - школы, детские сады, жилые дома, объекты транспортного, дорожного, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В Мариуполе областными специалистами восстановлено 19 объектов, в том числе жилые дома, спортивный комплекс, объекты исторического и культурного значения.