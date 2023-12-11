В новых регионах РФ создадут единые управляющие компании

Создать единую региональную управляющую организацию необходимо каждому из четырех новых субъектов в срок до 1 января 2028 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Управление многоквартирным жилым фондом в новых субъектах РФ перейдет к единым региональным управляющим организациям и ТСЖ. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.

В документе предусматривается возможность "принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе одного из способов управления многоквартирным домом: товарищество собственников жилья или единой управляющей организацией".

В предыдущей версии этого постановления предусматривалась работа коммерческих управляющих компаний наряду с муниципальными организациями и ТСЖ.

Создать единую региональную управляющую организацию предстоит каждому из четырех новых субъектов в срок до 1 января 2028 года. Местные власти разработают план-график перевода под ее управление домов в течение трех месяцев после ее создания. В соответствии с этим графиком, юридические лица и ИП должны будут в трехдневный срок передать техническую документацию, ключи, коды доступа, оборудование и прочее региональной организации.

В случае ликвидации ТСЖ управление домом также будет переходить региональному оператору.

Сверх этого постановление продлевает до 1 января 2026 года срок, в который в новых субъектах не будет формироваться региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов.