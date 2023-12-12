Хабаровский край впервые поставил в Китай молочную сыворотку

Общий вес партий превысил 75 тонн

ХАБАРОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Партии молочной сыворотки впервые отправлены из Хабаровского края в Китай, сообщили на сайте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Хабаровске проведен ветеринарный контроль трех партий сухой молочной сыворотки общим весом более 75 тонн, предназначенной на экспорт в КНР. Этот вид продукции впервые экспортируется из Хабаровского края в Китай", - говорится в сообщении.

Специалисты подтвердили качество и безопасность продукции по результатам лабораторных исследований. В ходе ветеринарного контроля нарушений требований законодательства не выявлено. Управлением Россельхознадзора оформлены ветеринарные сертификаты. Сыворотку вывезли автомобильным транспортом.

В Китае сухую молочную сыворотку добавляют в состав молочных продуктов. Она используется как альтернатива обезжиренному сухому молоку, для обогащения готовой продукции белком и лактозой.