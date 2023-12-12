В Приморье стивидоры получили новую технику из Китая по соглашению на ВЭФ

В ближайшие месяцы парк техники ВСК пополнят восемь автотягачей с прицепами, три автоконтейнеровоза и два автопогрузчика

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Китайская корпорация ZPMC изготовила девять новых высокопроизводительных контейнерных перегружателей на рельсовом и колесном ходу для морского контейнерного терминала "Восточная стивидорная компания" (ВСК), сообщили в пресс-службе администрации Находкинского ГО.

"Портовые краны изготовила для Global Ports китайская корпорация ZPMC по соглашению, заключенному на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году. Четыре RMG и три RTG перегружателя будут работать в складском комплексе, еще два RMG-перегружателя - в железнодорожной зоне. Краны имеют грузоподъемность 50 тонн и выполняют операции на 25% быстрее уже используемого оборудования", - рассказали в администрации.

Специалисты уточнили, что за 9 месяцев 2023 года контейнерооборот ВСК составил 475 тыс. TEU, что на 4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В ближайшие месяцы парк техники ВСК пополнят восемь автотягачей с прицепами, три автоконтейнеровоза и два автопогрузчика грузоподъемностью 16 и 32 тонн.