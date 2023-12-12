Продажа партии пельменей "Ашан" будет прекращена из-за выявленных нарушений

В Роскачестве отметили, что в соответствии с требованиями законодательства изготовитель должен отозвать ранее произведенную продукцию

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Продажа партии пельменей от "Фабрики уральские пельмени" (торговая марка "Ашан"), в которой ранее были обнаружены нарушения, не будет осуществляться на рынке, а ранее произведенная продукция будет отозвана. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

Ранее Роскачество исследовало пельмени 20 наиболее популярных торговых марок (ТМ) по 587 показателям качества и безопасности. По результатам исследования о выявленных несоответствиях был проинформирован Россельхознадзор. Центральный аппарат ведомства направил обращение Роскачества в территориальные управления по субъектам РФ, где находятся предприятия, а также произвел ряд других действий.

"Прекращено действие декларации о соответствии на пельмени "Классические" производства ООО "Фабрика уральские пельмени" (ТМ "Ашан"). Таким образом, дальнейшая продажа этой партии не допускается. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства изготовитель должен принять меры по отзыву ранее произведенной продукции", - говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований объявлены в отношении других производителей - Красногорский МПК (ТМ "Мясной дворик"), Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (ТМ "Останкинские"), "Мороз" (ТМ "Большая кастрюля"), "Фабрика уральские пельмени" (ТМ "Ашан"), "Морозко" (ТМ "Цезарь", Caesar, "Гранд меню", "Рестория"), Щелковский МПК (ТМ "Сибирская коллекция"), "Шельф-2000" (ТМ "Ложкаревъ"), "Монастырская трапеза" (ТМ "Сергиев канон").

Также на предприятии "Мясная галерея" (ТМ "Стародворье" и "Бульмени. Горячая штучка") проведены консультации по изменению программы производственного контроля.

За нарушения при работе с Федеральной государственной информационной системой (ФГИС) "ВетИС", которые надзорное ведомство выявило в рамках мониторинга ФГИС "Меркурий" у изготовителей "Мясная галерея" (ТМ "Стародворье") и "Деликатесы Сибири" (ТМ "Зеленая линия"), им были объявлены предостережения о недопустимости нарушений.