Индекс Hang Seng на бирже Гонконга вырос на 0,21% на открытии торгов

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 самых крупных технологических компаний на бирже, вырос до 3 686

ГОНКОНГ, 12 декабря. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 0,21%, до отметки 16 236,06.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, вырос на 0,54%, до 3 686.

Из "голубых фишек" ценные бумаги 54 компаний продемонстрировали рост, у 13 они подешевели, еще у 15 компаний акции не изменились в цене.

Китайский производитель спортивных товаров премиум-класса Li-Ning стал "голубой фишкой", чьи акции на открытии торгов продемонстрировали наибольший рост (плюс 3,17%). "Голубой фишкой", чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала китайская горнодобывающая и металлургическая компания Zijin Mining Group (минус 1,37%).

Росту индекса на открытии торгов также способствовало увеличение стоимости акций китайского гиганта в области электронной коммерции Alibaba (плюс 0,36%) и оператора мобильной связи China Mobile (плюс 0,4%).