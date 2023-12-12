В Приамурье вырос объем поставок томатов почти в 10 раз

С начала 2023 года через мост перевезли более 35 тыс. тонн различных видов фруктов и овощей, поступивших в Приамурье из Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Более 400 тонн томатов было ввезено в Приамурье из КНР по международному мосту через Амур, что превысило показатель прошло года в 9,5 раз. Об этом сообщается в Telegram-канале Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

"На сегодняшний день наблюдается заметное увеличение объемов импортных томатов и перцев из КНР. Так, за аналогичный период 2022 года было ввезено 0,42 тыс. тонн томатов, что в 9,5 раз меньше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. Перцев поступило более 1,6 тыс. тонн, что в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Всего с начала 2023 года через мост было перевезено более 35 тыс. тонн различных видов фруктов и овощей, поступивших в Приамурье из Китая.

С 30 января по амурскому международному мосту "Благовещенск-Хэйхэ" разрешен ввоз в Россию скоропортящейся продукции и опасных грузов. До этого такие грузы в основном доставляли из Приморья.