На Камчатке создадут экотехнопарк для переработки отходов

На старте реализации проекта сформируют производственные площадки, которые будут предлагаться инвесторам для переработки отходов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Экотехнопарк создадут в Елизовском районе Камчатки по поручению президента России Владимира Путина. Планируется, что на новом коммунальном объекте максимальное количество отходов будет использовано как вторичное сырье для производства, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Суть экотехнопарка в том, чтобы максимальное количество отходов было использовано как вторичное сырье для производства. Он будет представлять собой комплекс сортировки, разделения на фракции мусора и затем его обработки в соответствии с требованиями каждой отдельной фракции. Какие-то фракции будут уплотнены, другие переработаны или захоронены. На старте реализации проекта будут сформированы производственные площадки, которые будут предлагаться инвесторам для переработки отходов, таких как стекло, картон, резина и другие", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Уточняется, что благодаря созданию перспективного объекта будут достигнуты основные показатели национального проекта "Экология", захоронение отходов достигнет уровня 50% от общего объема образования, а создание объектов утилизации и расширение рынка сбыта товаров и продукции с использованием вторичного сырья позволят реализовать на территории края систему экономики замкнутого цикла. Строительство экотехнопарка и рекультивация свалок №1 и №2 в Петропавловске-Камчатском вошли в перечень поручений президента России по итогам его поездки на Камчатку.