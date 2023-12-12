Южная Корея и Нидерланды создадут альянс в сфере полупроводников

Президент республики Юн Сок Ёль отметил, что развитие отношений двух стран стало возможным благодаря подписанию "множества соглашений и меморандумов о взаимопонимании"

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество между Республикой Корея и Нидерландами в сфере производства полупроводников по итогам государственного визита южнокорейского лидера возрастет до уровня союза. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с представителями корейской диаспоры в королевстве.

"Полупроводники важны не только для нашей промышленности, но и для безопасности. В ходе визита сотрудничество между Южной Кореей и Нидерландами в сфере полупроводников будет повышено до альянса", - привело агентство Yonhap слова президента. Юн Сок Ёль прибыл в Амстердам 11 декабря.

Во вторник он посетит предприятие компании ASML, которая занимается оборудованием для производства чипов. Юн Сок Ёля будут сопровождать главы южнокорейских корпораций Samsung Electronics и SK Group - ведущих игроков на мировом рынке полупроводников. Агентство отмечает, что он станет первым иностранным лидером, который в штаб-квартире ASML посетит "чистую комнату" - помещение для производства чипов.

Нидерланды - второй по величине торговый партнер Республики Корея среди членов ЕС после Германии и крупнейший инвестор. Южнокорейский лидер также сказал, что двусторонние отношения укрепятся благодаря подписанию "множества соглашений и меморандумов о взаимопонимании". В частности, в администрации президента сообщили, что планируется подписание соглашения о намерениях, согласно которому Южная Корея может построить логистический центр для скоропортящихся товаров в Роттердаме до 2027 года. Соответствующие планы связаны с ростом популярности корейской кухни и продуктов, указали чиновники.

По информации Yonhap, в Нидерландах проживают до 10 тыс. человек корейского происхождения.