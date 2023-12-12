Пассажиропоток в аэропорту Благовещенска увеличился на 9% с начала 2023 года

Наибольшей популярностью пользовались рейсы, связанные с Москвой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Благовещенска обслужил более 860 тыс. человек с начала 2023 года, пассажиропоток увеличился на 9%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В 2023 году пассажирам благовещенского аэропорта было доступно 17 регулярных направлений по России. Из них четыре рейса по региональным маршрутам из Благовещенска до Тынды, Зеи, Свободного и Октябрьского. Впервые после пандемии коронавируса запустили регулярный международный рейс по маршруту Ташкент - Благовещенск и обратно.

Наибольшей популярностью пользуются рейсы между Благовещенском и Москвой. С начала года на этом направлении аэропорт обслужил более 260 тыс. пассажиров. На втором месте по популярности линия Благовещенск - Новосибирск (более 140 тыс. пассажиров), замыкает тройку красноярское направление (более 115 тыс. пассажиров).

В 2023 году маршрутная сеть аэропорта в осенне-зимний период включает семь авиакомпаний, одна из которых ("Россия") увеличила свою полетную программу и приступила к полетам по новым для себя рейсам из Благовещенска во Владивосток и в Южно-Сахалинск. После ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, расписание аэропорта будет дополнено рейсами авиакомпаний группы "Аэрофлот" на широкофюзеляжных самолетах.

На осенне-зимнее расписание полетов международный аэропорт Благовещенска перешел с 29 октября. Оно продлится до 30 марта 2024 года. В этот период аэропорт планирует обслужить более 1,5 тыс. регулярных рейсов.