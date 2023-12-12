В Новосибирской области зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии

Показатель превысил на 21 МВт предыдущий рекорд 1990 года

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Исторический максимум потребления электроэнергии в 3 044 МВт за сутки достигнут в Новосибирской области, где в последние дни установились 30-градусные морозы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

"Зафиксирован новый максимум потребления на уровне 3 044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха минус 28,8 градуса", - сообщили в пресс-службе.

Новое значение потребления превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт, который был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре наружного воздуха минус 28,3 градуса.

Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении пяти дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления, пояснили в министерстве.