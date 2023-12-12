Доходы и расходы бюджета Магадана увеличились на 3,7 млрд рублей

Принятые поправки также позволят получить федеральные средства на погашение задолженности по строительству универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский" в регионе

ТАСС, 12 декабря. Депутаты Магаданской областной думы приняли законопроекты по увеличению доходов и расходов регионального бюджета. Также обсудили особенности его исполнения в 2023 году, сообщает пресс-служба облдумы.

"Доходная часть бюджета Магаданской области достигла практически 62 млрд рублей, расходная - 62,4 млрд рублей. В результате возросли расходы на реализацию "детского бюджета", обеспечение сбалансированности бюджетов муниципалитетов, повышение заработных плат отдельных категорий работников, учтенных в указе президента России, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение систем здравоохранения и образования", - сообщает ведомство.

Также поправки позволят получить федеральные средства на погашение задолженности по строительству универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский", открытие которого прошло при дистанционном участии президента России Владимира Путина на полях форума "Россия - спортивная держава".

Ранее местные депутаты уже принимали поправки в закон об областном бюджете, согласно которым доходная часть на 2023 год увеличилась почти на 3 млрд рублей и составила 57 млрд рублей. Это было в сделано, в том числе для развития спорта в регионе, в частности с целью ускорения открытия комплекса "Президентский". Изначально оно было запланировано на 2022 год, но не хватило финансирования. Вопрос решался на федеральном уровне и с привлечением поддержки федеральных властей.

Объект возводился с применением механизма единой субсидии. Планируется, что в спорткомплексе будут проходить организованные и самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия, а также соревнования местного и регионального уровня по различным видам спорта.