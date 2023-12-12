В Якутии на благоустройство территорий направят рекордные 1,2 млрд рублей

Всего в рамках президентских проектов планируют обновить более 35 мест по всей республике

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Рекордный объем средств в размере 1,2 млрд рублей направят в Якутии на благоустройство территорий в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Крупные объекты благоустройства появятся в Якутии в 2024 году. Среди них - набережные Романа Дмитриева и озера Сайсары, а также площадь Ленина в Якутске. Они получат новый облик уже в следующем году. Всего в рамках президентских проектов будет благоустроено более 35 территорий по всей республике. На эти цели совокупно направят более 1 млрд 200 млн рублей. Это рекордная сумма для региона", - говорится в сообщении.

Как добавили в правительстве, на эти средства в 2024 году продолжат реализацию мероприятий мастер-планов Якутска и Нерюнгри, а также планируют вести благоустройство общественных пространств и дворов.

В правительстве отметили, что в Якутии за последние пять лет в 60 городах и сельских поселениях благодаря всем программам благоустройства появились 52 новых общественных пространства и 399 благоустроенных площадок для отдыха и досуга у дома.