Торгпред РФ заявил о росте интереса к развитию взаимовыгодной торговли у бизнеса с Индией

Александр Рыбас отметил, что Россия также готова расширять номенклатуру поставляемых из Индии товаров

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Российские и индийские предприниматели проявляют повышенный интерес к развитию взаимовыгодной торговли. Об этом сообщил в беседе с ТАСС торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.

"Интерес к развитию взаимовыгодной торговли у бизнеса России и Индии растет", - констатировал он. По словам торгпреда, в ближайшее время планируется "углублять сотрудничество в сферах строительства, химического производства, железнодорожного и тяжелого машиностроения, пиломатериалов, а также горнорудной отрасли и IT-секторе".

"Кроме того, перспективно расширять взаимодействие в областях авиации, металлургии, нефтепереработки. Есть потенциал для развития взаимодействия в сфере урбанистики и умных городов. Существуют также значительные перспективы в реализации совместных проектов в области кораблестроения и развития внутренних водных путей", - указал торгпред.

Как отметил Рыбас, Россия также готова расширять номенклатуру поставляемых из Индии товаров. По его словам, для этого торгпредство проводит конференции с участием предпринимателей двух стран, российские компании регулярно посещают отраслевые выставки в Индии, участвуют в тендерах, открывают свои представительства, индийские предприятия все чаще участвуют в проводимых в России форумах и бизнес-миссиях.

Кроме этого, торгпредство оказывает активное содействие индийским экспортерам, которое включает налаживание связей с российскими импортерами, логистическими и страховыми компаниями, а также разъяснение административных и налоговых особенностей для поставок в Россию тех или иных групп товаров.

Товарооборот России и Индии с января по сентябрь 2023 года достиг рекордных $48,8 млрд.