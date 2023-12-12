"Ростелеком" начал строительство третьей очереди трансъевразийской ВОЛС

Она протянется между городами Торжок в Тверской области и Кяхта в Республике Бурятия и выйдет на восточную границу России с Монголией

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" приступил к строительству третьей очереди трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT от Тверской области до Бурятии. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ростелеком" начинает строительство третьей очереди новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT), которая протянется между городами Торжок в Тверской области и Кяхта в Республике Бурятия и выйдет на восточную границу России с Монголией. Оператором проекта TEA NEXT выступает компания "Атлас", - сказано в сообщении.

Планируется, что строительство этого участка общей протяженностью около 6,3 тыс. км закончится до конца 2025 года, и, таким образом, будет полностью завершен первый этап проекта TEA NEXT и обеспечена готовность инфраструктуры новой магистральной ВОЛС между основными городами европейской части России и территории за Уралом и Сибирью, а также возможность использовать инфраструктуру TEA NEXT для продления в направлении Монголии и Китая.

В компании напомнили, что первая и вторая очереди первого этапа общей протяженностью около 1,4 тыс. км, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, а также продление между городами Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области, будут запущены в коммерческую эксплуатацию в I квартале 2024 года. "В 2026 году будет полностью готова вся наземная часть линии связи, которая входит во второй этап стройки, проходящей по территории России. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта", - заключили в "Ростелекоме".

О проекте

"Ростелеком" и VEB Ventures (входит в группу "ВЭБ.РФ") организовали в 2021 году совместное предприятие "Атлас" для создания магистральной волоконно-оптической линии связи нового поколения. Предприятие создает принципиально новую магистральную ВОЛС "Транзит Европа - Азия нового поколения" (TEA NEXT). Общий объем инвестиций до конца 2025 года составит порядка $650 млн.

Газета "Коммерсантъ" 9 августа сообщила, что структуры ВЭБ.РФ вышли из СП с "Ростелекомом" "Атлас" по строительству магистральной волоконно-оптической линии Европа - Азия.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщал, что "Атлас" не имеет проблем с финансированием, а переговоры с другими банками происходят по вопросу структурирования компании. По его словам, переговоры с банками были именно о приобретении бывшей доли ВЭБа.

В октябре "Ростелеком" и "Альфа-банк" договорились о партнерстве в проекте.